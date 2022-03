Bezirk Wiener Neustadt: Zigtausende Tulpen wachen jetzt auf

Doch die Gartenlust liegt nah beim Gartenfrust, wenn man es mit dem Anpflanzen zu schnell angeht. Wir haben Experten in der Region auf die Finger geschaut. Die Stadtgärtner in Wiener Neustadt hat man in den letzten Jahren für die bunte Pracht sehr gelobt. „Vor allem rund um den Wasserturm gab es immer eine wunderbare Blütenpracht. Diesen Weg werden wir weitergehen. Wichtig ist uns eine biologische Ausrichtung nach den Kriterien von ‚Natur im Garten‘. Besonders freue ich mich dieses Frühjahr auf den neu gestalteten Teich im Stadtpark“, so der zuständige Stadtrat Franz Dinhobl.

„Wir haben im Herbst alleine beim Wasserturm 35.000 Tulpenzwiebel eingesetzt, die jetzt gerade antreiben.“

Stadtrat Franz Dinhobl

Die Stadtgärtnerei wird von Florian Fux geleitet, der Gartenbautechniker hat vorher bei den Österreichischen Bundesgärten gearbeitet und damit Parks wie Schönbrunn betreut. „Wir haben im Herbst alleine beim Wasserturm 35.000 Tulpenzwiebel eingesetzt, die jetzt gerade antreiben. In der ganzen Stadt sind es 50.000 Stück. Dazu kommen Violen und Narzissen“, zählt er auf. Derzeit sei man beim Sträucher schneiden, aber auch der Baumschnitt, vor allem der der Obstbäume, muss jetzt gemacht werden. Ein Tipp für den Laien: „Vorsicht beim Sträucher schneiden, sonst sind auch gleich die Blüten weg. Bei Forsythien und Co. lieber warten, bis sie geblüht haben!“ In den nächsten Wochen sollen auch viele neue Bäume in der Stadt gesetzt werden, Ahorne, Zierbirnen, Blutpflaumen und eine Platane bekommen neue Plätze. Ein Problem für den Stadtgärtner ist die Trockenheit, „denn Sträucher und Bäume sollte man derzeit durchaus schon gießen“.

Mit der Bepflanzung der Beete für den Sommer wird erst im Mai begonnen. Noch ein Tipp für den Hobbygärtner: „Wer sich im Sommer viel Unkraut jäten ersparen will, setzt auf eine wilde Bepflanzung, also eher durcheinander, wie in der Natur, dadurch fällt Unkraut gar nicht auf.“

250 Rosenstöcke sind beschnitten

Kirchschlags Rosen- und Sprüchegarten erfreut seit mehr als einem Jahrzehnt Einheimische und Besucher. Ein weiterer Anziehungspunkt ist der „Weg der Düfte“. Damit es auch heuer wieder ein Fest für Augen und Nase wird, begann der Initiator dieser Einrichtungen, Adalbert Weghofer, bereits im Vorjahr mit den Vorbereitungen. So liegen im Zentrum Kirchschlags schon tausend Tulpenzwiebeln in der Erde. Sie werden je nach Witterung Ende April bis Anfang Mai – ebenso wie die Narzissen – ihre Blüten öffnen.

Mit dem Schnitt der 250 Rosenstöcke hat er soeben begonnen: „Edelrosen müssen jetzt schon auf drei oder vier Triebe zurückgeschnitten werden“. Ergänzt wird die Rosenpracht durch 250 prachtvolle Lavendelsträuche. Ebenfalls in Arbeit ist der „Weg der Düfte“, der bei der Passionsspielhalle beginnende Kreuzweg in Richtung Friedhof. Seine besonderen Blumensorten – wie etwa die rotbraun blühende, nach Zartbitterschokolade riechende Schokoladenblume – sind auf jeden Fall einen Besuch wert. Damit bei den Kreuzwegveranstaltungen schon etwas blüht, hat Kirchschlags „Stadtgärtner“ bereits 60 Stiefmütterchen angebaut. Mit Blumen wird Weghofer dabei von der ortsansässigen Gärtnerei Reisner unterstützt.

In Schwarzenbach ist es die Gemeinde, die Garten- nd Hausbesitzer anspornt, für Blütenpracht zu sorgen. Sie veranstaltet jährlich einen Blumenschmuckwettbewerb in den Kategorien Fenster, Balkon und Vorgarten. Dessen Teilnehmer werden von der Gemeinde zu einem gemeinsamen Ausflug eingeladen und natürlich lockt die Chance, von einem Bewertungskomitee zum Sieger in einer Klasse gekürt zu werden.

In Wiesmath werden heuer die im November gepflanzten Zierkirschen in der Schulstraße und am neuen Parkplatz für Blütenpracht sorgen.

