Wiener Neustädter Senioren sind gegen verpflichtenden Fahrtest ab 70

Wenn es nach den Senioren im Bezirk geht, dann herrscht Einigkeit zum Thema regelmäßige Fahrtauglichkeitsprüfung ab 70 Jahren. Zwang nein, Freiwilligkeit ja. Wie der Seniorenbund-Bezirksobmann Hans-Michael Putz meint, sei ein Check ab 70 eine Diskriminierung für ältere Menschen. „Ich kenne Senioren, die mit 80 Jahren noch besser Auto fahren als so manch Jüngerer“, sagt Putz. Anstatt einer gesetzlichen Überprüfung sollte man besser bei der Freiwilligkeit ansetzen.

Eine Möglichkeit wären zum Beispiel Fortbildungskurse mit Seniorenrabatt, wo die Reaktionsfähigkeit geübt und man sich selbst kontrollieren kann, ohne Angst vor einer unfreiwilligen Führerscheinabnahme. „Viele Senioren gehen deshalb nicht zur Überprüfung, weil sie fürchten, dass dann der Führerschein weg ist“, so Putz. Deshalb wäre es besser, wenn man sich freiwillig selbst testen lassen könnte. Eine Prüfung sei auch immer eine Frage der Tagesverfassung.

Dem stimmt Anna Zanat, die mittlerweile vor 58 Jahren ihren Führerschein gemacht hat und stolze 81 Jahre alt ist, zu: „Eine Prüfung ist und bleibt eine Prüfung. Da ist man nervös, die Situation ist unangenehm und automatisch funktioniert nichts mehr.“ Wenn ältere Leute zu einer Überprüfung gezwungen werden, so ist das eine starke Benachteiligung. „Das ist für mich, als wäre ich nicht mehr vollwertig“, so Zanat. Auch sie ist der Ansicht, dass es hier nur mit Freiwilligkeit geht. „Es muss an die Eigenverantwortung appelliert werden. Wenn ich nicht mehr sicher fahren kann, gebe ich den Führerschein ab.“

Der Seniorenbundobmann von Wiener Neustadt, Reinhold Regel, findet die Vorschreibung einer Untersuchung ab 70 auch altersdiskriminierend. Er ist der Ansicht, dass es nichts mit dem Alter zu tun hat, ob man gut oder schlecht Auto fährt. „Wenn man sich nicht sicher hinter dem Lenkrad fühlt, dann sollte man sich freiwillig untersuchen lassen. Aber das gilt für jeden Autofahrer.“

Markus Haltau, Fahrtrainer in der „Fahrschule Haltau“, sieht ab 80 Jahren eine erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit. Dennoch hätten unter 25-Jährige öfter einen Verkehrsunfall. Vor einigen Jahren hat die Fahrschule einen Seniorenkurs angeboten, der aber nicht zustande gekommen ist. „Wir wissen nicht, warum der Kurs nicht angenommen wurde“, so Haltau. Als Tipps fürs Autofahren im Alter gibt er zum einen die Weiterbildung und zum anderen das rechtzeitige Umsteigen auf ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe an. „Wenn man mit 60 Jahren versucht, sein Können zu steigern, hat man es mit 70 Jahren leichter“, meint dieser. Überprüfung sollte

Überprüfung sollte im Rahmen bleiben

Für den Felixdorfer Allgemeinmediziner Jochen Rausch ist das ein sehr heikles Thema. Aus medizinischer Sicht sei es allgemein schwer einen gesunden Menschen ab einem Alter von 70 Jahren zu finden. Eine gesetzliche Überprüfung der Fahrtauglichkeit sollte daher im Rahmen bleiben. „Das darf nicht zur Schikane werden“, sagt der Arzt. Wenn dadurch Senioren von einem Arzt zum nächsten geschickt werden, wird das auch ein Problem für die Ärzte“. Es seien jetzt schon keine Kapazitäten mehr da.

Im Allgemeinen ist aber laut Rausch ein Gesundheits-Check immer gut. Man dürfe aber niemanden dazu zwingen, meint er. Auch er als Arzt habe nicht die Befugnis, jemandem aus gesundheitlichen Gründen den Führerschein abzunehmen. „Man kann als Arzt nur Empfehlen und eine sanfte Überredungsmethode anwenden. Der Patient muss dann selbst entscheiden, ob er den Führerschein abgibt oder nicht.“ Die Gesundheitsverordnung sieht nach Erkrankungen, wie beispielsweise einem Schlaganfall oder epileptischen Anfall, ein Fahrverbot auf bestimmte Zeit vor.