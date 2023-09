Betrunkener Autofahrer aus Wiener Neustadt versteckte sich vor Polizei

In Wöllersdorf hatte der Autofahrer kärftig auf die Tube gedrückt: Am Mittwoch, gegen 21 Uhr, überquerte er in der Piestingerstraße trotz Rotlicht und bereits schließender Schrankenanlage den Bahnübergang. Das sah eine Wöllersdorfer Polizeistreife, die ihm sofort mit Blaulicht und Folgetonhorn nach fuhr.

In der Gewerbestraße im Ortsgebiet von Markt Piesting hielt der Mann plötzlich an und sprang aus dem Fahrzeug. Ohne Schuhe und nur mit einer kurzen Hose bekleidet kletterte er über einen Zaun und versteckte sich auf einem Firmenareal. Gegen 21.30 Uhr konnte der 29-jährige Mann aus Wiener Neustadt gefunden und angehalten werden. Ein durchgeführter Alkomattest ergab ein Ergebnis von 1,18 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, dazu wurde er angezeigt.