Karin Samm ist neue Leiterin der Volksschule Walpersbach

Ganze 16 Jahre lang war Helga Chalupa der Kopf der Walpersbacher Volksschule. Die langjährige Direktorin verabschiedete sich Ende Juni in den Ruhestand, ihre Nachfolgerin ist Karin Samm.

Samm, die zuletzt ein Jahr als Personalreserve in Walpersbach mit Stammschule in Katzelsdorf fungierte, tritt heuer ihr 30. Dienstjahr als Lehrkraft an: „Ich habe in der Sonderschule Traiskirchen begonnen, dann war ich in Sollenau und Lichtenegg, und bis jetzt 14 Jahre in Katzelsdorf tätig“, meint die frischgebackene Direktorin.

Erfahrung als Führungskraft hat Sam jedoch bereits aufgrund eines gesundheitlichen Notfalls an der alten Schule: „In Katzelsdorf musste ich eineinhalb Jahre Leiterin sein, als Sigrid Habeler krank aufhören musste und kurz darauf leider verstorben ist“, erklärt Samm. Danach dirigierte Viktoria Eibl das Lehrorchester, für Samm sei es damals schwierig gewesen, „als Kollegin plötzlich die Vorgesetzte zu sein“.

Dieses Gefühl habe die designierte Direktorin diesmal nicht, aber von der Schule in Walpersbach sei sie direkt angetan gewesen: „Ich habe sofort gemerkt, dass es eine Schule mit Herz ist. Ich habe gleich darüber nachgedacht, wie schön es wäre, das Haus weiter zu leiten“, so Samm. Als erstes Ziel gelte es, den Kindern den Schulbesuch zu erleichtern: „Ich möchte für die Kinder einen Ort schaffen, wo sie gerne hingehen und wo das Lernen Freude macht.“