Fünfkampf-Elite zu Gast in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt ist so etwas wie das Wimbledon des Militärischen Fünfkampfs. Diese Woche ist es wieder so weit: Die Weltbesten kämpfen um den prestigeträchtigsten Sieg der Saison. Das erste Highlight steht bereits am heutigen Mittwoch am Programm. Der spektakuläre Wettkampf auf der Hindernisbahn (neben dem Sportplatz im Akademiepark) beginnt um 15 Uhr. Am morgigen Donnerstag (9 Uhr) steht mit dem Hindernisschwimmen im Akademiepark der dritte Teilbewerb an. Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt am Freitag beim Geländelauf. In Abwesenheit der Dominatoren aus Russland gehören Österreichs Herren rund um den Neufelder Markus Weber und den Ternitzer Mario Seyser zu den Mitfavoriten. Insgesamt sind Athleten aus zehn Nationen am Start.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.