Rucksack in Zug von Wr. Neustadt nach Wien gestohlen: Hinweise erbeten

Ein Unbekannter hatte laut einer Polizei-Aussendung vom Mittwoch am 5. November 2021 gegen 15.00 Uhr in einem Waggon im Zug von Wien nach Wr. Neustadt einen Rucksack gestohlen. "In diesem befand sich ein Laserscanner samt Zubehör. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag", vermeldete die Exekutive.

Anhand der am Bahnhof in Wr. Neustadt aufgenommenen Fotos des Täters (siehe oben) erhofft sich die Polizei nun sachdienliche Hinweise. Diese werden an die Polizeiinspektion Wr. Neustadt-Burgplatz, Telefonnummer 059133-3391, erbeten.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden