Wiener Neustädter Bürgermeistergarten wird zu Baum- und Pflanzenmarkt

Seit 2017 organisiert die Stadt Wiener Neustadt gemeinsam mit den „Arche Noah Vielfaltsbetrieben“ einen Pflanzenverkauf, bei dem regionale Klassiker sowie alte Sorten und Raritäten angeboten werden. So auch in diesem Jahr: Am Samstag, dem 8. April, findet im Bürgermeistergarten ein Bio-Obstbaum- und Beerenstrauchverkauf statt – am 28. und 29. April folgt ein Bio-Jungpflanzenverkauf.

„Der Pflanzenverkauf der ‚Arche Noah-Vielfaltsbetriebe‘ erfreut sich schon seit vielen Jahren großer Beliebtheit – nicht zuletzt deshalb, weil die Themen Bio und ‚Zurück zum Ursprung‘ stetig an Bedeutung gewinnen. Mit dem Frühlingsbeginn startet ja auch wieder die Zeit des Gartelns – ich freue mich daher sehr, dass der Pflanzenverkauf auch in diesem Jahr wieder stattfindet und lade alle Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner ein, sich am vielfältigen Angebot an Obstbäumen und Beerensträuchern zu bedienen“, so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Am 28. und 29. April werden Bio-Jungpflanzen im Bürgermeistergarten verkauft. Foto: Rupert Pessl

Das Sortiment beim Obstbaum- und Beerenstrauch-Tag (10 bis 17 Uhr) reicht dabei von Obstbaum-Klassikern wie der Wachauer Marille über Apfelbaumsorten wie dem beliebten „Kronprinz Rudolf“ und alten Sorten wie dem „Gravensteiner“ bis hin zu Raritäten wie Indianerbananen. Im Bereich der Beerensträucher gibt es etwa Erdbeer-Himbeere, Japanische Weinbeere oder den Mini-Kiwi Issay sowie viele weitere Sorten – allesamt natürlich für heimische Gärten geeignet. Zusätzlich werden winterharte Kräuter und „frühe“ Sorten an Jungpflanzen, die bereits eingesetzt werden können (Kohlgewächse, Salate, Erdbeeren, etc.), angeboten. „Natur im Garten“ wird zudem mit einem Infostand vor Ort sein.

Jungpflanzenverkauf am 29. und 30. April

Am 28. April (12-18 Uhr) und 29. April (10-17 Uhr) findet im Bürgermeistergarten dann ein Bio-Jungpflanzenverkauf statt. Erhältlich sind Jungpflanzen wie Paprika, Paradeiser, Salat, Kohl, Kürbis, Gurken und Melonen. Zusätzlich werden mediterrane Duftkräuter wie Zitronenverbene, französischer Majoran oder römische Kamille, heimische Heilkräuter wie Gewürztagetes oder Wermut sowie Gewürzkräuter wie die Speisechrysantheme angeboten.

