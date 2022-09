Versteigerung von Wiener Neustädter Film-Geschichte

Beim Benefizkonzert der Aktion Mitmensch zugunsten der Ukraine am 15. September, Beginn 19 Uhr, im Saal des BORG, wird nicht nur Horst Hahn eine Lesung halten, Constantin Luger Musik machen und Maximilian Huber durch das Programm führen. Dabei wird es auch zu einer besonderen Versteigerung von Film-Devotionalien kommen. Diese stiftet einer der Gründer des „Sommer-Kino(T)-raums“ am Hauptplatz: Helmut A. Puritscher.

Auch schräge Sammelstücke sind dabei

Zu ersteigern gibt es Plakate, DVDs, Fotos und mehr – großteils mit Autogrammen der Regisseure oder Schauspieler. Puritscher: „Die Idee zu den Benefiz-Auktionen kam mir nach dem dritten Kinosommer. Wir haben den Erlös damals immer dem Taubblinden-Zentrum gespendet.“ Da in seinem Fundus noch so mancher Schatz liegt, bot er nun der Aktion Mitmensch einen Teil davon an.

Das schrägste Stück ist wohl die „Königsmühle“ (Salz & Pfeffer), eine Sonderedition der Firma Kotányi zum Film „Der Blunzenkönig“ mit Karl Merkatz, der auch ein Autogramm beisteuerte. Die Wiener Neustädter Filmgeschichte ist eines der vielen Steckenpferde von Helmut A. Puritscher, deshalb haben die meisten Exponate auch einen Bezug zur Allzeit Getreuen.

20 Film-Schmankerl für Versteigerung

Über zwei von Oscar-Preisträger Regisseur Michael Haneke (ist in Wiener Neustadt aufgewachsen) unterzeichnete Plakate seines Films „Amour“ und eines von „Das weiße Band“ bis hin zum „Bockerer“-Plakat mit den Autogrammen von Karl Merkatz, Plakat-Designer Fritz Holoubek und Erni Mangold ist einiges dabei.

„Die Welt des Kinos ist eine schöne Welt, das Sammeln hat mir Spaß gemacht“, erklärt der Journalist und PR-Berater. Insgesamt 20 Film-Schmankerl hat er für die Versteigerung zusammengestellt. „Wir beginnen mit einem Ausrufpreis von zehn Euro und steigern in Zwei-Euro-Schritten.“ Eintritt: freie Spende.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.