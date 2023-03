Ausstellung in Wiener Neustadt: Rutschen durch den Verdauungstrakt

Ab 25. März ist im Museum St. Peter an der Sperr die Ausstellung „Von Kopf bis Fuß“ des ZOOM Kindermuseums Wien mit zahlreichen Mitmach-Stationen zum Entdecken des menschlichen Körpers geöffnet.

„Nach der höchst erfolgreichen Ausstellung ‚Seifenblasenträume‘ im Vorjahr ist ‚Von Kopf bis Fuß‘ nun das nächste große Highlight. Interaktive Stationen ermöglichen es jungen Besuchern, Anatomie und Physiologie des eigenen Körpers zu erleben“, skizziert Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) die Schau. Kulturstadtrat Franz Piribauer verweist auf die Tauglichkeit auch für Volksschulklassen und Unterstufe: „Wir haben den Termin so gewählt, dass bis Ende Juli sowohl Schulklassen als auch Familien in der Ferien Zeit haben, diese Ausstellung zu besuchen.“

Körperbewusstsein & Gesundheit

Die Direktorin des ZOOM Kindermuseums Wien, Andrea Zsutty: „Ich freue mich sehr, dass die ZOOM Mitmachausstellung ‚Von Kopf bis Fuß‘ in Wiener Neustadt gezeigt wird. So ermöglichen wir noch mehr Kindern, sich mit dem Thema Körperbewusstsein und Gesundheit spielerisch und mit allen Sinnen an Hands-On-Stationen auseinanderzusetzen.“

Die Ausstellung umfasst 13 Stationen und vor allem das „Herzstück, der Verdauungstrakt zum Begehen, wird sicher vielen Kindern gefallen“, so Julia Schlager vom Museum St. Peter an der Sperr. Dafür wird derzeit in der Kirche St. Peter ein Modell gebaut. Schlager: „Die Kinder klettern durch den Mund hinein und rutschen durch die Speiseröhre in den Magen. Dann geht es weiter durch Dünn- und Dickdarm bis zum Anus, wo sie sich wieder rausquetschen.“ Bei weiteren Stationen kann man um Beispiel das Skelett zusammen setzen, im Mikroskop die eigenen Haare betrachten oder die Organe im Körper anordnen.

Die Ausstellung ist von 25. März bis 30. Juli jeweils Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Tickets sind vor Ort im Museum St. Peter an der Sperr erhältlich. Für Schulklassen besteht die Möglichkeit, einen Termin für einen Workshop zu reservieren. www.museum-wn.at

