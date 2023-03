Jubiläum in der Innenstadt: Zehn Jahre „vomFASS“

Seit zehn Jahren ist die Neunkirchner Straße 24 eine Top-Adresse für Feinschmecker: Harald Hoffmann-Tombor und Vera Tombor betreiben ihr Geschäft „vomFass“. Feinste Balsamessige und Öle, Spirituosen und Liköre bester Qualität werden hier direkt aus dem Fass, Glasballon oder Tonkrug abgezapft. Ausgewählte Feinkostartikel runden das kulinarische Sortiment ab.

Mit dem Konzept der Wiederbefüllung ist „vomFASS“ absolut zeitgemäß, immerhin können so PET-Flaschen eingespart werden. Das Geheimnis des Erfolgs? „Wir begeistern unsere Kunden mit unseren herausragenden Produkten, unserer herzlichen und kompetenten Beratung, dem einzigartigen Verkaufskonzept des vorab Verkostens“, so Harald Hoffmann-Tombor. Gleichzeitig sei ein verantwortungsvoller Umgang mit den Rohstoffen sowie die Unterstützung regionaler Lieferanten, etwa Hilfsgelder für soziale Projekte, wichtig, so der Innenstadt-Geschäftsmann, „das alles zusammen ist sozusagen das Rezept für unseren Erfolg“. Am kommenden Freitag und Samstag wird das Jubiläum mit den Kunden gefeiert.

