Mit 25 Jahren wagte sich Michael Weidgans im Frühling 2019 in die Wirte-Selbstständigkeit: Auf „Stachls Gaststube“ und „Xavers“ folgte in der Lange Gasse das „Landgasthaus Weidgans“. Man setzte auf eine kleine, aber feine Karte, renovierte das Gasthaus und ging mit viel Elan ans Werk — bis die Corona-Pandemie kam. Die Folge: In der Vorwoche musste er Konkurs anmelden, das Gasthaus wird auch nach dem Lockdown nicht mehr aufsperren. „Zu 98 Prozent lag es an Corona“, resümiert Michael Weidgans im Gespräch mit der NÖN.

Das Landgasthaus Weidgans in der Lange Gasse wird nach dem Lockdown nicht mehr aufsperren. Schranz

„Wir sind 2019 eigentlich gut gestartet, aber wir hätten das Jahr 2020 gebraucht, um uns wirtschaftlich zu etablieren und uns Rücklagen zu erarbeiten. Das war nicht möglich.“ Der erste Lockdown sei mit dem Lieferservice noch halbwegs zu überbrücken gewesen, „der zweite Lockdown hat uns dann das Genick gebrochen. Wir mussten einfach die Reißleine ziehen.“ Trotzdem blickt der Gastronom positiv in die Zukunft: „Ich bin schon auf neue Herausforderungen gespannt.“

Jetzt will er sich aber erst einmal Zeit für seinen viermonatigen Sohn nehmen.