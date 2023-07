Feuerwehrbesuch beim Ferienspiel in Walpersbach

Nach einer Helmanprobe im Feuerwehrhaus ging es mit den Feuerwehrautos zum Sportplatz, wo sich alle bei Wasserspielen abkühlen konnten. Beim Zielspritzen durften die Kinder schließlich ihr Geschick trainieren. Eine Überraschung war diesmal die Hüpfburg in Form eines Feuerwehrautos, was viele Bewegungsfreudige anzog. Der Feuerwehrkommandant Roland Kleisz gab mit seinem engagierten Team einen interessanten Einblick in diverse Aufgabenbereiche, wofür sich die Besucher sowie Bürgermeister Peter Lielacher bedankten. Zum Abschluss verteilte dieser an alle Kinder ein Eis.