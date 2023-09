Volksschulen Wöllersdorf und Steinabrückl starten mit „SchulGehBus“

In Wiener Neustadt wird es bereits praktiziert, jetzt ist es auch in Wöllersdorf-Steinabrückl soweit: Ein „SchulGehBus“ ist ein Bus auf Füßen, also eine Gruppe von Kindern, die auf einer bestimmten Wegstrecke, zu bestimmten Uhrzeiten von „Bus“-Station zu „Bus“-Station bis zur Schule gehen. Begleitet werden sie dabei von einer Aufsichtsperson.

Die Gemeinde unterstützt dieses Projekt, um klimafreundliche und zukunftsweisende Mobilität im Ort sichtbar zu machen. ÖVP-Bürgermeister Gustav Glöckler dazu: „In Zeiten anwachsender Mobilität ist es extrem wichtig, dass Kinder optimal und mit allen Möglichkeiten auf den Straßenverkehr vorbereitet werden. Es freut mich daher besonders, dass in unserem Gemeindegebiet die Aktion SchulGehBus so regen Anklang findet und es freiwillige Akteure gibt, die in den ersten Schulwochen unsere Kinder auf den Schulwegen begleiten.“

Durch zahlreiche Abstimmungen vorab und eine enge und zuverlässige Kooperation mit Schule, Elternverein und freiwilligen Begleitpersonen starteten mit Montag erstmals insgesamt drei SchulGehBus-Routen zu den Volksschulen Wöllersdorf und Steinabrückl. Konkret können die Volksschulkinder nun vorerst bis Freitag, 6. Oktober in Begleitung polizeilich geschulter und unfallversicherter freiwilliger Erwachsener zu Fuß und auf sicheren Routen ihren Schulweg trainieren. Zur Volksschule Wöllersdorf verkehrt in dieser Zeit die SchulGehBus-Linie Marchgabenroute sowie die Linie Tirolerbach-Route. Zur Volksschule Steinabrückl wird derzeit die Hölles-/Kirchen-Route angeboten.

Bei großer Beteiligung plant die Marktgemeinde in Zusammenarbeit mit Schule, Elternverein und NÖ.Regional in Zukunft noch weitere SchulGehBus-Linien zu den beiden Volksschulen.