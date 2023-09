Sei kein Frosch: „Aktion scharf“ an der Volksschule Felixdorf

Die Verkehrssituation, gerade zu Schulbeginn, ist bei vielen Schulen ein großes Problem. So auch in Felixdorf. Der Elternverein unter Obfrau Brigitte Gruber hat sich deshalb über die Lösungen an anderen Schulen informiert und auf dieser Basis im Vorjahr eine „Kiss & Go-Zone“ initiiert. Doch leider wird das Konzept nur spärlich von den Eltern angenommen. Über die Ferienmonate verschwanden sogar die Hinweistafeln bei der „Kiss & Go-Zone“ spurlos. Die Gemeinde musste daraufhin provisorische Tafeln anbringen.

Generell werde sich im Bereich der Schule nach wie vor nicht an Halte- und Parkverbote oder Verkehrsregeln gehalten, heißt es gegenüber der NÖN. Um mehr Aufklärungsarbeit zu leisten, hat sich der Elternverein mit der Schule zusammengetan und die „Aktion scharf“ unter dem Motto: „Sei kein Frosch, halte dich an unser Verkehrskonzept“ ins Leben gerufen.

Der Elternverein und Direktorin Martina Swoboda haben sich vor Schulbeginn mit Warnwesten vor die Schule gestellt um die Eltern mit selbstgestalteten „Strafzetteln“ auf die Verkehrsregeln hinzuweisen. „Der Strafzettel sollte ins Bewusstsein rufen, dass hier eigentlich eine Straftat begangen wird“, sagt die Elternvereinsobfrau. Einige Eltern hätten positiv reagiert, andere versuchten sich mit der Antwort „wollte eh nur kurz stehenbleiben“, aus der Sache herauszureden.

Denn auch kurzes Stehenbleiben in der Bushaltestelle, im Parkverbot oder mitten auf der Straße, könne laut Direktorin Martin Swoboda bereits ein Sicherheitsproblem darstellen und ist verboten. „Wenn alle Eltern bei 300 Kindern nur kurz mit dem Auto irgendwo stehenbleiben, herrscht das absolute Chaos“, gibt sie zu bedenken. „Das Thema ist wichtig, denn es geht um die Sicherheit der Kinder“, so Swoboda.

Der Elternverein und die Volksschule suchen nun freiwillige Helfer, die bei der „Aktion scharf“ mitmachen und sich vor Schulbeginn vor die Schule stellen wollen. Bei Interesse bitte in der Volksschule melden.