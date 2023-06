Nach 17 Jahren Pause stellte die Landjugend Hochneukirchen heuer wieder einen Maibaum auf. Ein vorzeitiger „Fremdumschnitt“ wurde verhindert, sodass er am Fronleichnamstag programmgemäß gefällt werden konnte. Im Rahmen dieses Festes übergaben Vertreter der Landjugend und des Bauernbundes Bürgermeister Thomas Heissenberger eine Spende in Höhe von 1.500 Euro. Das Geld wird für soziale Zwecke in der Gemeinde verwendet.