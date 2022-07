Lage für Wiener Neustädter Fußball prekär, aber noch nicht verheerend

Werbung

Man muss gar nicht weit schauen – in Nachbarbezirken Neunkirchen und Baden schlug die Krise mit voller Wucht zu, brachte einige Vereine zum Rückzug ihrer Mannschaften. Der Bezirk ist in Zeiten wie diesen stabiler unterwegs, allerdings klagen die Funktionäre auch hier über die schweren Zeiten.

Für Funktionärs-Urgestein Rudi Beier – er ist seit 1996 Obmann beim Club 83 Wiener Neustadt – hat die aktuelle Lage mehrere Gründe. Er nimmt vor allem die Spieler selbst in die Verantwortung: „Was da selbst in den untersten Ligen für Summen gefordert und teilweise auch gezahlt werden, ist Wahnsinn. Die Spieler bringen die Vereine auf diese Art um“, so Beier. Viele Funktionäre oder potenzielle ehrenamtliche Helfer würden diesen Weg nicht mehr mitgehen wollen. Beier würde einen Schulterschluss der Vereine begrüßen, damit man bei Spieler-Budgets ein Limit setzt.

Auch die wirtschaftliche Mehrbelastung abseits des Fußballfeldes würde immer größer werden. „Gas, Wasser – egal was, alles wird teurer. Und die wirtschaftliche Lage ist ja auch so, dass viele Unternehmen ihr Sponsoring zurückfahren“, grübelt Beier. Corona hätte die Krise zwar verschärft, prekär war es aber auch schon davor. „Ich glaube trotzdem, dass es auf dem Land leichter ist, Funktionäre zu finden als bei uns in der Stadt“, so Beier.

Wenn es sportlich gut läuft, klopfen dir alle auf die Schulter. Wenn es schlecht läuft, musst du dich gegenüber jedem verantworten.“ Hans Kager über die Obmann-Rolle .

Apropos Land: Beim USC Krumbach hat vor einigen Jahren mit Johannes Kager ein ehemaliger Kicker den Obmann-Posten übernommen. „Ich mache das, weil ich seit ich vier Jahre alt bin, beim USC Krumbach Fußball gespielt habe. Ich habe dem Verein einige meiner schönsten Momente meines Lebens zu verdanken und habe hier einen Großteil meiner Freunde kennengelernt“, wollte Kager durch das Ehrenamt etwas zurückgeben.

Dass die Menschen, die dieses Herzblut aufbringen, immer weniger werden, weiß auch Kager: „Man hat beruflich in der heutigen Zeit mehr zu tun, als früher. Da ist schon die Frage, ob man die Zeit findet. Vor allem musst du auch in schwierigen Zeiten Verantwortung übernehmen. Wenn es sportlich gut läuft, klopfen dir alle auf die Schulter. Wenn es schlecht läuft, musst du dich gegenüber jedem verantworten. Ich stelle mich dieser Konfrontation gerne, aber ich verstehe auch, dass das nicht jeder möchte.“

