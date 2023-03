HW Wiener Neustadt lud zum Clubbing mit Musik und Bierpong im MÄX

Vergangenen Freitag veranstaltete der ESV Haidbrunn-Wacker Wr. Neustadt mit dem „HW Clubbing“ das erste große Vereinsevent nach der zähen Corona-Zeit. Das Motto: Gemeinsam als Verein den Verein nach außen tragen. So wurde das Event im „MÄX“ unter der Organisationsleitung von Ex-Obmann Thomas Hollenthoner (abgesehen vom professionellen Security-Dienst) vollständig von Spielern und Funktionären durchgeführt.

Selbst die musikalischen Einlagen hatten „HW-Touch“, denn beim Auftritt von „Hotbox“ standen mit Kapitän Stefan Sebesta und Gilson Butschek auch zwei HW-Kicker auf der Bühne. Zusätzlich heizte der Teesdorfer Musiker Sebastian Spörker alias „Palffi“ die Stimmung an.

Neben der Musik diente ein Bierpong-Turnier mit 16 Teams der Unterhaltung, wo Weikersdorf-Stürmer Ulrich Hauke und Max Griesmayer ihre Treffsicherheit unter Beweis stellten und sich den Sieg holten. Dabei schaute ÖVP-Gemeinderätin Katharina Horeischy-Weber über die Schultern. Als Preis gab es ein Original-Trikot sowie Fußballschuhe von Austria-Kicker Can Keles, der in der Jugend auch bei HW kickte. Das Ganze diente auch der guten Sache: Ein Teil der Einnahmen wird an die Erdbeben-Opfer in der Türkei und Syrien gespendet.

