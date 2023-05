Politisches Kickerl im Wiener Neustädter Stadion

Finnland sicherte sich mit einem 4:0-Sieg im letzten Spiel gegen die Schweiz den Titel bei der 50. Internationalen Parlamentarier-Fußball-EM in Wiener Neustadt. Gastgeber Österreich darf sich über den Vize-Europameistertitel vor der Schweiz und Deutschland freuen. Die Mannschaft um Kapitän Andreas Hanger (VP) feierte im letzten Spiel übrigens einen 4:0-Prestigeerfolg gegen Deutschland mit Star-Trainer Felix Magath. Als Physiotherapeut des deutschen Teams fungierte SC Neudörfl-Akteur Sven Köhler, der selbst aus Norddeutschland stammt. Bester Torschütze des Turniers für Österreich war der Burgenländer Max Köllner (SP) mit drei Treffern. Ebenfalls nicht fehlen durfte in der Ergo-Arena natürlich Noldi Grabner, der das Team des FC Nationalrat von 1994-2000 als Kapitän anführte. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka: „Es ist schön zu sehen, wie der Fußball die Spieler über alle Parteigrenzen hinweg verbindet. Neben dem sportlichen Wettkampf zeichnet dieses Turnier vor allem aus, dass der Austausch zwischen den Parlamentariern gepflegt wird und auch in politisch herausfordernden Zeiten nicht zu kurz kommt. Ich gratuliere Finnland zum Turniersieg.“ Das 51. Turnier wird nächstes Jahr in der Schweiz stattfinden.

