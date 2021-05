Der Tod der Höckergansmutter in der Schmuckerau hatte am Donnerstag große Bestürzung bei Tierliebhabern ausgelöst. Sie und eines ihrer Küken waren beim Biotop tot aufgefunden worden. Was schon von der Polizei vermutet wurde, ist jetzt durch den Amtstierarzt der Stadt bestätigt: Die tote Gans weist eindeutig Bissspuren auf, sodass davon auszugehen ist, dass sie von einem Hund gerissen wurde. Eine weitere verletzte Hausgans befindet sich derzeit in tierärztlicher Betreuung.

Die Stadt legt nun besonderen Wert auf den Schutz der verbliebenen Gänse in der Schmuckerau: Der Ordnungsdienst der Stadt wird ab sofort verstärkt im Bereich des Biotops patrouillieren