Novecento brachte Italien-Flair auf den Neustädter Hauptplatz

Das italienische Lokal Novecento am Hauptplatz brachte vergangenen Freitag die Amalfiküste nach Wr. Neustadt. Unter dem Titel „Amalfi Beats“ wurde von Nachmittag an bis in die Nacht mit den DJs Joanish und Afredo Antonio sowie einem „Malfy Gin“-Vespacar der Gastgarten eingeweiht. Außerdem wurden neue Spritzgetränke angeboten, die sich etwa Nicole Spatling und Angelika Karnthaler nicht entgehen ließen. Die Outdoorbar nahmen unter anderem Nina Daghofer, Isabelle Lazar und Kerstin Nesner in Beschlag. Der Gastronom Raphael Stangl und sein Team freuten sich über den regen Besuch und die überaus erfolgreiche Gastgarteneröffnung.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.