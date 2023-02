Gastro in Wr. Neustadt Pizza-Lieferdienst und Grieche zu

Lesezeit: 2 Min Mathias Schranz

„Freddy Fresh“ in der Fischauer Gasse hat geschlossen. Foto: Schranz

„Freddy Fresh“ in der Fischauer Gasse und „Kymata“ in der Ungargasse in Wr. Neustadt geschlossen.