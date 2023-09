Die Krumbacher „Halle“ startet neu

Das als „Halle“ bekannte Kultur- und Sportzentrum steht in Kürze wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Nachdem nun die notwendigen Sanierungsarbeiten in der Tennishalle abgeschlossen sind und auch der Pachtvertrag für den Gastronomiebereich unter Dach und Fach ist, kann ab 2. Oktober der Vollbetrieb aufgenommen werden.

Der Sportbereich mit dem Fitnessstudio, der Tennishalle, der Mehrzweckhalle und den dazugehörigen Nassräumen war bereits im Sommer neu an die „Noo Limit Sports GmbH“ verpachtet worden. Dies nahm die Gemeinde auch gleich für Sanierungsarbeiten zum Anlass. So war der seit Beginn der 1990er-Jahre bestehende Boden der Tennishalle schon dünn, hart und teilweise zerrissen. Daher entschloss man sich sowohl für einen neuen Belag, als auch für ein neues Tennisnetz.

Nachdem die Tennishalle wegen der Umbauarbeiten kurzzeitig geschlossen war, steht sie nun wieder an sieben Tage pro Woche in perfektem Zustand zur Verfügung. Da es mit Adrienn Krisztina Zweiler jetzt auch im Gastronomiebereich eine neue Pächterin gibt, tut sich auch hier was.

Bürgermeister Christian Stacherl (ÖVP) mit dem Abziehbesen. Das Granulat muss mit diesem noch besser eingekehrt werden, dann kommen die neuen Farben des Bodens - bei dem nun die Spielfläche blau und das Umfeld grün ist - erst richtig zur Geltung. Foto: Franz Stangl

Die Vorbereitungsarbeiten laufen jedenfalls bereits auf Hochtouren. Schließlich müssen bis zur Eröffnung des Gastronomiebereichs am 2. Oktober um 11 Uhr noch über 800 Quadratmeter Betriebsfläche auf Hochglanz gebracht werden. Da der Sportbereich keinen Ruhetag hat, will sie das auch in der Gastronomie so halten: „Ich habe das Personal dafür“, sagt Zweiler. Das Speisenprogramm wird zwar gegenüber vorher erweitert, aber es wird keine „großen“ Speisen, wie etwa Schweinsbraten geben. Adrienn Krisztina Zweiler: „Denn dafür gibt es hier drei oder vier Gasthäuser. Es wird Bistro-Sachen geben. Wenn hier jemand trainieren kommt, wollen die eher Kleinigkeiten essen.“

Nach einigen Tagen „Eingewöhnung“ geht es dann rund: Am Freitag, 6. Oktober, steigt ab 18 Uhr die große Neueröffnungsfeier.