Bernd Brandstätter übernimmt Cafe-Restaurant im EKZ Nord

Gastronom Bernd Brandstätter kann es nicht lassen: Er hat das Cafe-Restaurant im Einkaufszentrum Nord übernommen - aus dem „Cafe Nord“ wurde das Cafe „B & B“. Brandstätter betreibt in Wiener Neustadt bereits das „Gasthaus zum Dom“ (Domplatz), die „Rock Bar“ (Domplatz), das „GmbH“ (Herrengasse) sowie die Cateringfirma „SUB“. Im Lokal im Einkaufszentrum an der Stadtgrenze will er neue Wege einschlagen. Statt zig Speisen wir es einige ausgewählte sowie ein Tagesmenü geben, dazu ganztags Frühstück - etwa mit „Eggs Benedict“ oder Avocadotoast. „Wir setzen auf Qualität und auf Regionalität“, erklärt der Gastronom gegenüber der NÖN.