Katzelsdorf: Schmiede ändert Betrieb

Seit der Eröffnung im Jahr 1987 hat das „Gasthaus zur Schmiede“ immer dienstags geschlossen. Nach 35 Jahren harter Arbeit entschloss sich der 57-jährige Besitzer Richard Tikowsky nun, künftig einen Tag mehr frei zu nehmen.

Für die Entscheidung, ab dem 1. Februar auch den Mittwoch als Ruhetag zu beanspruchen, spielen mehrere Faktoren eine Rolle: „Natürlich werden wir älter, aber vor allem der Personalmangel, von dem wir leider auch betroffen sind, brachte uns zur Entscheidung“, erklärt Tikowsky. Von der Wirtschaftskrise spürt der Gastronom hingegen zum Glück nichts: „Wir waren immer für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt, wir merken die Krise nicht, da ja immer gegessen und getrunken wird.“

Im Lokal sind aktuell inklusive der Betreiber sechs Personen in Service und Küche beschäftigt, die neuen Öffnungszeiten sehen wie folgt aus: Am Montag sowie Donnerstag bis Samstag ist ganztägig ab 8.30 Uhr geöffnet, wobei von 14 bis 18 Uhr jeweils die Küche nicht in Betrieb ist. Sonntag ist das Gasthaus von 8.30 bis 15 Uhr aufgesperrt.

