Abstandsbestimmungen machen es erforderlich, jeden zweiten Tisch zu entfernen, beziehungsweise eine generelle Umstrukturierung der Sitzordnung vorzunehmen. „Im Moment klären wir gerade ab, wie das funktionieren kann“, so Stefan Görg, „wir vertrauen selbstverständlich darauf, dass die für notwendig erachteten Maßnahmen Früchte tragen und werden sie selbstverständlich umsetzen.“

Dennoch bleiben auch noch Fragen offen, die Görg von den Verantwortlichen gelöst sehen will. Beispielsweise die Regelung von vier Personen, plus Kleinkinder, an einem Tisch. „Was ist, wenn beispielsweise eine Gruppe von acht Personen zwei Tische für jeweils vier Personen bucht?“, fragt sich Stefan Görg, „Wie ist in solchen Situationen zu verfahren?“ Und die Frage ist berechtigt. Natürlich müssen sich die acht Personen auf die beiden Tische verteilen, doch müssen sie dann auch an diesem bleiben? Oder dürfen Personen aus dieser Gruppe zwischen den beiden Tischen wechseln? Vor allem, wenn sie zusammengehören?

Viele offene Fragen

„Es ist schwer zu sagen, welche Auswirkungen diese Vorgaben auf die Gastronomie haben“, sagt Stefan Görg, „vor allem, wenn es ja im privaten Umfeld erlaubt ist, sich in Gruppen von zehn Menschen zu treffen. Geht man ins Gasthaus? Oder feiert man dann doch lieber gemeinsam zuhause? Ob das wirtschaftlich Sinn macht?“ Auch der Möglichkeit, Tische nur für eine gewisse Zeit zu vergeben, kann Görg wenig abgewinnen. „Die Gemütlichkeit leidet“, sagt er im Gespräch, „auch wenn man den Zeithorizont so wählt, dass sich ein gemütliches, gemeinsames Essen locker ausgeht, man hat ständig die Zeitangabe im Nacken und schaut andauernd auf die Uhr. Entspannend ist das nicht.“

Saison für Hotel gelaufen

Was den Hotelbetrieb im Kupfer-Dachl betrifft, so war man in diesem schon im Vorfeld der Corona-Pandämie mit Buchungen und Stornierungen sehr flexibel. Daher gab es in diesem Fall auch keine Probleme. „Man muss natürlich offen sagen, dass diese Saison für das Hotel gelaufen ist“, sagt Görg, der sich daher zunächst mal vordringlich um den Gastronomiebetrieb kümmern möchte. Sorgen bereitet ihm lediglich die Vermutung, dass von staatlichen Seiten nun vor allem die großen Urlaubsdestinationen beworben werden und auf die kleinen Betriebe in Regionen, wie beispielsweise der Buckligen Welt, vergessen wird.

"Haubenküche2go"

Trotz allem freut man sich im Kupfer-Dachl, schon bald wieder für die Gäste da sein zu dürfen und stellt sich den Herausforderungen, die das Corona-Virus und die daraus resultierenden Maßnahmen erforderlich machen. Um die Einbußen, die zu erwarten sind, in gewissem Maße zu kompensieren, plant das Kupfer-Dachl seine „Haubenküche2go by Kupfer-Dachl“ beizubehalten. Im Webshop, den man über die Homepage des Kupfer-Dachls erreicht und wo man alle Informationen diesbezüglich erhält, können ganze Menüs selbst zusammengestellt und bestellt werden. Diese stehen in umweltfreundlichen Verpackungsmaterialien am Donnerstag und Freitag zur Abholung bereit.