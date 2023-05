Neues Restaurant „Mädchen und Wolf“ eröffnet in Wiener Neustadt

Ein bekannter Gastro-Standort in der Innenstadt wird wieder zum Leben erweckt: Wie berichtet, hat die „UHL Gastro GmbH“ das Lokal (ehemals Stachl's Gaststube) Lange Gasse 20 übernommen. In den letzten Monaten wurde das Restaurant einer sanften Renovierung unterzogen, „wir mussten gar nicht so viel machen. Es bleibt rustikal, nur ein bisschen moderner“, erklärt Janine Uhl, von der „UHL Gastro GmbH“.

Jetzt steht auch ein Eröffnungstermin fest: Ab Freitag, dem 9. Juni, wird im „Mädchen und Wolf“ aufgetischt. Und zwar gutbürgerliche Küche, geöffnet ist Donnerstag und Freitag von 16 bis 24 Uhr, Samstag von 11 bis 24 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.