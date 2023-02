Wr. Neustadt sucht neuen Wirt für Kasematten-Café

Mit der Landesausstellung 2019 eröffnete Andrea Tamchina das „Tscherte“ in den Kasematten. Nach der aktuellen Winterpause steht nun ein Betreiber-Wechsel an: Gastronomin Tamchina hat sich neu orientiert. Gemeinsam mit Zoltan Horvath bietet sie in ihrer Heimatgemeinde Leobersdorf mit dem neuen „bon goût“ einen „exklusiven Catering-Service“ an.

„Wir blicken freudig auf die „Tscherte“-Zeit zurück und möchten euch von Herzen Danke sagen, dass ihr uns diese schöne, gemeinsame Zeit ermöglicht habt“, verabschiedet sich Tamchina von ihren Neustädter Stammgästen.

Die Stadt hat die Verpachtung des Lokals ab 1. Mai neu ausgeschrieben. Bis Ende Februar können Angebote an die WN Kul.Tour.Marketing GmbH gelegt werden – inklusive Businessplan und Vorschlag für die Höhe der Pacht.

Laut Ausschreibung soll das „Tscherte“ künftig an fünf Tagen pro Woche insgesamt mindestens 40 Stunden geöffnet haben, zudem bei allen Kulturveranstaltungen in den Kasematten und Veranstaltungen der KTM im Stadtpark.

