Wr. Neustädter Herrengasse: Ein Abschied und bekannte Gesichter

In der Wiener Neustädter Gastro-Szene geht eine Ära zu Ende: Friedl Pauer-Rüel – er feierte im September seinen 60. Geburtstag – zieht sich vollständig aus dem Gastrogeschäft zurück. Er hat das „Two Monkeys“ in der Herrengasse, das er früher mit Christian „Rizzo“ Spritzendorfer führte, verkauft. Das Lokal bliebt in Lichtenwörther Hand und wird von Patrik und Dominik Zusag übernommen, die bereits den „Art’z Club“ an der Ecke Domgasse/Herrengasse betreiben.

Begonnen hatte für Friedl Pauer-Rüel alles mit dem „Leiwand“ in den späten 90er-Jahren in der damaligen „Bank Austria Passage“, das später zum „Mephisto“ wurde und er gemeinsam mit Christian Spritzendorfer und Martin Harnisch führte.

Patrik und Dominik Zusag vor dem Lokal „Two Monkeys“ in der Herrengasse, das sie übernommen haben. Foto: privat

Zudem gab‘s damals auch eine „Nobelwürstelhütte“ in der Passage, ehe es mit dem „Mephisto“ in die (erfolgreiche) Herrengassenzeit ging. Gastronom war Friedl Pauer-Rüel in den letzen Jahren in den Hauptplatz-Lokalen „Cavallo“ und „Winery“, sogar die Sparkassensaal-Bewirtung hatte er über. Zuletzt führte er nur noch das „Two Monkeys“, „es war eine supertolle Zeit, die ich nicht missen möchte, aber alles hat einmal ein Ende“, sagt er im Gespräch mit der NÖN, „man muss halt immer weniger trinken als die Gäste, dann funktioniert es auch“, meint er mit einem Augenzwinkern. Seinem Hauptberuf als Landwirt (die NÖN erreichte ihn bei der Rübenernte) bleibt der Lichtenwörther treu, dazu vertreibt und produziert er auch CBD-Hanf. Zudem entsteht mit einer riesigen Photovoltaikanlage in Lichtenwörth gerade das nächste berufliche Standbein.

Lokal steht Umgestaltung bevor

Das „Two Monkeys“ wird seinen Namen behalten, wie übrigens auch die Mitarbeiter, sagt Patrik Zusag im NÖN-Gespräch, „die sind wirklich top“. Zu den Ambitionen von ihm und seinem Bruder zum Partymeilen-Lokal sagt er: „Wir wollen ein bisschen neuen Schwung in die Herrengasse bringen. Unser Lokal ‚Art’z Club’ läuft seit einem Jahr hervorragend, wir wollten uns einfach wirtschaftlich vergrößern.“

Das Lokal bekommt nicht nur ein neues Logo, in nächster Zeit stehen auch größere Revitalisierungsarbeiten bevor, es werde mehr in Richtung Klein-Disco als in Richtung Bar gehen, so Zusag. Details dazu soll es in den nächsten Wochen geben. Die Öffnungszeiten bleiben mit Freitag und Samstag von 21 bis 5 Uhr gleich.

