Zum weihnachtlichen Auftakt lud Brigitte Nowak am Wochenende in ihr kleines Atelier in der Frohsdorfer Siedlung. Seit 15 Jahren beschäftigt sich die gelernte Kindergärtnerin mit Ton und verschiedenen Brenntechniken. „Ich bin eigentlich aus Interesse auf den Ton gekommen“, sagt sie im Gespräch mit der NÖN.

Als junge Mutter war das Springen, das sie als angehende Kindergärtnerin machen musste, mühsam, weshalb sie beruflich umsattelte und fortan einem Bürojob nachging. Als sie nach einem Ausgleich suchte, kam sie zu einem Töpferkurs in Mödling. Weitere Kurse folgten unter anderem in Kärnten und Neusiedl.

Jedes Produkt ein Unikat

Seitdem beschäftigt sie sich mit dem Material Ton. Ihre Leidenschaft, mit Kindern zu arbeiten, gab sie nicht auf. So arbeitet sie mit der Tagesstätte in Wiener Neustadt zusammen und wirkt in einigen Ferienspielen mit, beispielsweise in Aspang.

Den Ton bearbeite sie ausschließlich händisch, erzählt sie: „Ich verwende keine Töpferscheibe, deshalb ist jedes Produkt ein Unikat.“ Ebenso durch die Brenntechniken. Brigitte Nowak wendet beispielsweise das Raku-Verfahren an, eine ursprünglich aus Japan stammende Brenntechnik. Dabei wird der glasierte oder unglasierte Ton nicht wie üblich im Ofen abgekühlt, sondern bei etwa 1.000°C aus dem Brennofen geholt und in ein Gefäß mit Sägespänen oder anderen organischen Brennstoffen, wie Laub oder Heu, gelegt.

Rauch und Sauerstoffentzug wirken auf das Material ein, was zu Veränderungen in den Ton- und Glasurfarben führt. Dies kann man vorab nicht kontrollieren. Dabei hilft auch ihr Mann Manfred mit, der mittlerweile auch die Leidenschaft seiner Frau teilt.