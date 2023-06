Landesklinikum am Stadtpark zur Belebung der Neustädter Innenstadt?

Rund 2.500 Mitarbeiter sind im Landesklinikum beschäftigt. Gemeinsam mit den Patienten und deren Besuchern sorgen sie für einiges an Bewegung rund um das Krankenhaus – Arztpraxen & Co., die sich in Nähe eines Klinikums ansiedeln, sind da noch gar nicht mit eingerechnet.

Für August Lechner ist das Gewusel rund um das Landesklinikum ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der nach Möglichkeit im Zentrum der Stadt erhalten bleiben und nicht an den Stadtrand wandern soll.

In einem Offenen Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bürgermeister Klaus Schneeberger (beide ÖVP) regt der Regionalsprecher der Grünen Wirtschaft Niederösterreich „als engagierter Bürger der Stadt“ an, den künftigen Standort des planmäßig bis 2028 neu gebauten Klinikums noch einmal zu überdenken.

„Automatisches Wachstum“

Im Gespräch mit der NÖN skizziert Lechner seinen Plan in den Grundzügen so: Das neue Klinikum sollte aus seiner Sicht nicht, wie geplant, in der Civitas Nova neben Stadion und Schwimmbad gebaut werden. Sondern am alten Leiner-Areal neben Stadtpark und Hilton Hotel. „Durch die Platzierung in der Nähe des Parks hätten Patienten, Besucher und medizinisches Personal die Möglichkeit, in einer natürlichen Umgebung zu verweilen und sich von der heilenden Kraft der Natur inspirieren zu lassen“, meint Lechner: „Dies könnte sich positiv auf den Genesungsprozess auswirken und zu einer ganzheitlichen Behandlung beitragen.“

So sieht das "Klinikum am Stadtpark" in einer Visualisierung aus Foto: August LechnerMidjourney

Auch für die Innenstadt könnte ein Klinikum am Stadtpark wie Medizin wirken, meint Lechner: Allein die 2.500 Arbeitsplätze würden die City beleben, zudem würde ein Krankenhaus in der Stadt „automatisch zum Wachstum anderer Wirtschaftszweige“ führen – und dazu, „dass sich andere Unternehmen, die mit dem Gesundheitsweisen in Verbindung stehen, in der Nähe ansiedeln“.

„Maximilium“ statt altem Krankenhaus

Das neue Stadtviertel „Maximilium am Stadtpark“ könnte, so Lechner, statt am ehemaligen Leiner-Areal an der Grazer Straße gebaut werden – sobald dort das jetzige Krankenhaus abgerisssen worden ist. „Ich bin überzeugt, dass die Akzeptanz für hunderte Wohnungen dort wesentlich höher ist als neben dem Stadtpark“, sieht Lechner einen positiven Neben-Effekt: „Unterm Strich wäre die neue Bodenversiegelung gleich null – ganz so, wie sich das die Stadtregierung wünscht.“

Von dieser gibt es vorerst keine Reaktion auf Lechners Brief. Unterstützung kommt hingegen – wenig überraschend – von den Wiener Neustädter Grünen.

„Wir müssen uns gut überlegen, wie wir die Stadt der Zukunft bauen wollen“, sagt Stadträtin Selina Prünster: „Da muss auch Platz für kreative Ideen sein, wenn es um große Projekte geht.“ Gerade bei einem so langfristigen Projekt wie dem Landesklinikum, so Prünster, würde es sich lohnen, noch einmal über den Standort nachzudenken – auch wenn man dafür bereits fix fertige Pläne noch einmal angreifen müsse.