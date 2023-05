Schüler der Unitas Lernwerkstatt reinigten Stolpersteine in Neustadt

Kinder verstehen sehr gut, dass es nicht einfach ist, ohne Eltern und Großeltern aufzuwachsen. Vor 80 Jahren haben viele Kinder dieser Stadt ihre Eltern und Großeltern verloren. Anhand der Stolpersteine bekamen die Schüler Einblick in das Leben der jüdischen Bevölkerung und der politisch verfolgten Menschen in unserer Stadt. Stolpersteine sind im Boden verankerte Gedenksteine. Sie erinnern an Wohnorte der Opfer des Nationalsozialismus.

Die Schüler der Privatschule Unitas Lernwerkstatt für 6- bis 10-Jährige reinigten 25 Stolpersteine in der Neustädter Innenstadt. Mit Kübel, Scheuermittel und Putzlappen ausgerüstet waren sie eifrig dabei, die Ablagerungen der Umwelteinflüsse auf den Steinen wegzuschrubben. Durch die Reinigung sind die kleinen Messingtafeln wieder gut lesbare Zeugen der Geschichte geworden.

