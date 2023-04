Betretungsverbot für Wiener Neustädter Achtersee

Das Grundwasser ist in Wiener Neustadt weiter auf dem Rückzug, rund 30cm geht der Pegel pro Monat zurück. Der Wiener Neustädter Badesse „Achtersee“ ist davon stark betroffen, der See ist teilweise ausgetrocknet. So kann man derzeit über Landteile durch den See spazieren, was auch gemacht wird. Spielende Kinder und Jugendliche, Radfahrer und Spaziergänger mit Hunden tummeln sich am Seegrund. Das wurde jetzt von der Stadt untersagt, rund um das Areal wurden in den letzten Tagen entsprechende Verbotsschilder aufgestellt. „Aus Sicherheitsgründen“, wie es auf NÖN-Anfrage aus dem Rathaus heißt, gibt es dort mittlerweile doch steile Abhänge.

Das Betretungsverbot gilt nur für den See selbst, nicht für den Spazierweg rund um den Achtersee bzw. die Liegewiese. Mit dem Betretungsverbot ist auch klar: Die Badesaison am Achtersee ist somit auch offiziell abgesagt.

