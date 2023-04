Sicherheitsmaßnahme: Wiener Neustädter Achtersee wird eingezäunt

Die NÖN hatte berichtet: Vor wenigen Wochen hatte die Stadt Wiener Neustadt für das halbausgetrocknete Seeareal ein Betretungsverbot verhängt. Aus Sicherheitsgründen, denn inzwischen gibt es dort steile Abhänge und auch sumpfige Gebiete. Für Aufregung bei so manchem Seebesucher sorgt derzeit, dass der See offensichtliche eingezäunt werden soll, Material wurde bereits dort abgeladen. Was auch wirklich so ist, wie auf NÖN-Anfrage aus dem Rathaus bestätigt wird. Man habe ein juristisches Gutachten in Auftrag gegeben, heißt es auf NÖN-Anfrage seitens der Stadt. Das Ergebnis: Die Schilder alleine würden die Stadt nicht aus der Haftung nehmen, wenn Mensch oder Tier dort etwas passiert. „Aus diesen Gründen wird der See eingezäunt, dass ist die einfachste und kostengünstigste Variante“, heißt es aus dem Rathaus.

Es wird nur der See selbst eingezäunt, der Spazier- und Radweg rund um den Achteree bleibt nach wie vor für die Bevölkerung erhalten. Falls sich die Situation wieder entschärft, könne der Zaun jederzeit wieder abgebaut werden, heißt es zur NÖN.

