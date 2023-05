Nach über 20 Jahren Arbeit an der Gemeinde verabschieden sich die beiden engagierten Mitarbeiterinnen Martina Binder und Birgit Birnbaumer in die Pension. Während Birnbaumer das Meldeamt leitete und für die Friedhofsverwaltung zuständig war, lagen Binders Tätigkeitsschwerpunkte in der Verwaltung der Schulen und dem Allgemeinen Bürgerservice. „Beide Damen sind in der Gemeinde überaus bekannt und beliebt“, heißt seitens der Gemeinde.

