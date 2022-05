Wr. Neustadt: BRG Gröhrmühlgassen-Schüler sammelten über 8.000 Euro

Werbung

Auch dieses Jahr bittet die Initiative „viel.leichter“ wieder um Spenden. Kinder und Jugendliche aus Wiener Neustadt helfen Kindern und Jugendlichen aus Wiener Neustadt, so der Leitspruch des Projekts, das Kinderarmut verringern möchte.

Erstmalig war dieses Jahr auch das BRG Gröhrmühlgasse dabei und hat mit 8022,43 € eine beträchtliche Summe zusammengebracht. Den Schülern ist es gelungen innerhalb einer Woche den Betrag zu sammeln, der letzten Donnerstag an die Kinderzukunft Wiener Neustadt übergeben wurde. Das Geld kommt direkt zu armutsgefährdeten Familien, die damit Freizeitaktivitäten, Schulveranstaltungen und Notwendigkeiten im Alltag finanzieren können. Die Schulklassen durften sich dabei selbst aussuchen, wofür ihre Spende genutzt wird. Neben dem BRG Gröhmühlgasse beteiligen sich auch das BORG und das BG Babenbergerring an der Kampagne. Deren Spendenübergaben finden in den nächsten Wochen statt.

