Spendengeld für einen Ausflug für die Lebenshilfe Sollenau

Spenden-Übergabe in der Gärtnerei der Lebenshilfe in Sollenau. Am Foto: Traude Geissler, Herbert Geisslers Enkelkind Markus mit dem Spendenkuvert, der Leiter der Gärtnerei Markus Panzenböck und Tochter Gabi Dorfer mit einigen Betreuern und Klienten.

Foto: zVg, Tobias Hübl