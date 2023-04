Ostermarkt in Wiener Neustadt: Viel Applaus für Ballettschule

Der "Ostermarkt am Dom" lockte am Freitag viele Besucher an, nach der offiziellen Eröffnung durch ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, tanzten die Kinder und Jugendlichen der Ballettschule im Bildungszentrum St. Bernhard unter der Leitung der diplomierten Tanzpädagogin Andrea Pilles.

Die Polka "Feuerfest" eröffnete das Programm, die Kleinsten standen mit dem „Hiatamadl“ zum ersten Mal auf der Bühne. Danach war Pippi Langstrumpf zu Gast, ein Luftballontanz wurde aufgeführt und nach einem Ballettstück und dem Song "Left & Right" wurde es noch spanisch - ein Fächertanz begeisterte zum Abschluss das Publikum.

