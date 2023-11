„Karl Theater“ in Eggendorf begeisterte Publikum

Das legendäre „Karl Theater“ hat das Amtshaus bei beiden Auftritten am Wochenende gut gefüllt, unter anderem freuten sich die Schauspieler über eine ausverkaufte Premiere. Bei den Auftritten blieben große Hoppalas aus, auch die Debütanten meisterten ihre Rolle mit Bravour. Zum Abschluss gab es für die Laiendarsteller viel Applaus vom Publikum. Am Wochenende gibt es noch zwei Vorstellungen: Am Samstag um 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 17 Uhr.

Sabrina Bammer, Lukas Graf und Gerald Teusl. Foto: Tom Ketzer