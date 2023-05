Rotes Kreuz brauchte nur 80 Sekunden zum Einsatzort: Leben gerettet

Am 29. Dezember des Vorjahres erlitt Karl Ostermann gegen Mittag in Wiesmath einen Atem-Kreislauf-Stillstand. Seine Angehörigen reagierten geistesgegenwärtig, setzten sofort den Notruf 144 ab und begannen mit den Wiederbelebungsmaßnahmen.

Nach nur 80 Sekunden trafen der Rettungswagen der Rotkreuz-Ortsstelle Wiesmath und kurz darauf auch ein „First Responder“ bei Karl Ostermann ein und setzten die Reanimation fort. Bereits nach drei Minuten konnte der erste Schock mit dem Defibrillator abgegeben werden. So gelang es dem Rotkreuz-Team noch vor dem Eintreffen des ÖAMTC-Notarzthubschraubers einen eigenständigen Kreislauf beim Patienten wiederherzustellen. In Zusammenarbeit von den Rotkreuz-Sanitätern und der Christophorus-Mannschaft wurde der Patient intensivmedizinisch betreut und mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Anfang Mai erreichte die drei beteiligten Rotkreuz-Mitarbeiter nun eine erfreulicher Einladung: Familie Karl Ostermann bedankte sich persönlich in gemütlicher Runde für die erfolgreiche Lebensrettung.

„Einmal mehr zeigt sich, wie wichtig rasches Handeln bei solch einem lebensbedrohlichen Notfall ist. Mit jeder Minute ohne Wiederbelebungsmaßnahmen sinkt die Chance, einen Herzstillstand ohne weitere Komplikationen zu überleben um rund 10 Prozent. Daher empfiehlt das Rote Kreuz, regelmäßig einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen, um das Wissen aufzufrischen und im Ernstfall lebensrettende Maßnahmen durchführen zu können“, heißt es seitens des Roten Kreuzes.

