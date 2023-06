Gelungenes Event Tausende Besucher feierten ein großes Fest mit Kelten in Schwarzenbach

Die Keltengruppe mit "Fürsten" Johann Giefing führt ihren Besucher, Bürgermeister Andreas Gradwohl aus Sieggraben, durch das Festgelände. Foto: NÖN, Franz Stangl

D as heuer unter dem Motto „Zu Gast bei keltischen Fürsten“ stehende 26. Keltenfestival Bucklige Welt in Schwarzenbach ging am Sonntagabend erfolgreich zu Ende.