Wr. Neustadt_ Gutschein-Aktion und Gratis-Schwimmen fix

Gleich mehrere Hilfen für die Bevölkerung wurden am Montag in der Gemeinderatssitzung beschlossen:

Aktion „Innenstadt-Weihnachtsgutschein“: Wie im Vorjahr zahlen die Kunden nur 80 Prozent des Gutscheinwertes. Insgesamt werden Gutscheine um eine Million Euro aufgelegt, 200.000 Euro werden davon von der Stadt gefördert. Pro Person können Gutscheine im Wert von 300 Euro gekauft werden.

„Bäderaktion für Taferlklassler“: Im gesamten Schuljahr können alle Kinder der ersten Volksschulklassen (573 Schüler) fünfmal kostenlos in die beiden Bäder gehen. Die Stadt hält dafür 25.000 Euro bereit. „Hier werden mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Einerseits lernen die Kinder schwimmen und haben Freizeit-Spaß, andererseits wird auch etwas gegen die Teuerung unternommen“, so FPÖ-Stadtrat Michael Schnedlitz.

„Kindergartenplätze ab zwei Jahren“: Einstimmig beschlossen wurden auch alle Maßnahmen dafür, dass in der Stadt zukünftig in den Kindergärten Betreuung ab zwei Jahren angeboten werden kann. Bis 2024 werden in der Stadt zwölf neue Gruppen entstehen. „Ein Meilenstein“, freut sich ÖVP-Schul- und Kindergartenstadtradt Philipp Gruber. Die Grünen stellten zudem eine Anfrage betreffend Personalkosten und Personalrekrutierung – die soll nach der Beschlussfassung im Landtag beantwortet werden, so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger.

„Zubau bei der VS Rudolf Scheicher“: Einstimmig beschlossen wurde der Zubau von Klassenräumen und Nebenräumen sowie Sanierungen von bestehenden Räumen bei der Volksschule im Ungarviertel. Der Kindergarten übersiedelte wie berichtet ins Stadtheim.

