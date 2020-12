Das erste Gemeinde-online-Buch Niederösterreichs wurde in Lichtenwörth eingeführt. Das Besondere daran ist, dass es nicht von Schriftstellern gestaltet wird, sondern von den Bürgern aus Lichtenwörth. Feststeht derzeit nur der Titel des Buches, nämlich „lesenswert-liebenswert-Lichtenwörth“. Alles Weitere kommt nun von den Bürgern.

Mit Textbeiträgen, Fotos oder auch Zeichnungen von Kindern kann jeder zu der Gestaltung dieses Werkes beitragen. Egal, ob es um persönliche Erlebnisse, die Beschreibung eines bestimmten Ortes, die Arbeit in einem Verein oder kleine literarische Texte geht – jeder Beitrag wird ein Teil des Buches.

„Das Projekt ‚lesenswert-liebenswert-Lichtenwörth‘ ist ein weiterer Schritt zu unserem gemeinsamen Ziel, Lichtenwörth zur bürgerfreundlichsten Gemeinde Niederösterreichs zu machen und den Stellenwert unserer Gemeinde im Land und in der Region zu erhöhen“, so ÖVP- Bürgermeister Manuel Zusag. Im Internet können bereits erste Einblicke gewonnen werden. Die Beiträge können dort direkt geteilt, aber auch per Mail übermittelt oder per Post verschickt werden.

Für mögliche Rückfragen sollten jedenfalls Name und Telefonnummer angegeben werden. Das Buch ist unter www.miteinander-lichtenwoerth.at abrufbar.