Erste urkundliche Erwähnung: Jubiläumsfeier zu 875 Jahre „Stadelhoven“

Am vergangenen Sonntag wurde die erste urkundliche Erwähnung von „Stollhof“ vor 875 Jahren gefeiert. Nach dem Festgottesdienst organisierte der Dorferneuerungsverein „Stollhof-Gaaden-lebenswert“ einen feierlichen Festakt, wo Obfrau Ulrike Heißenberger über die Geschichte der Gemeinde erzählte. Anschließend lud der Verein zum Frühschoppen.

1147 fand mit „Ad Stadelhofen“ die erste Erwähnung in einer Urkunde, verfasst von einem mittelalterlichen Mönch, statt. Darin ist ein Tauschgeschäft zwischen dem steirischen Zisterzienserstift Rein und dem Benediktinerstift St. Lambrecht dokumentiert, indem das Kloster Rein vier seiner in „Stadelhoven“ gelegenen Weingärten mit Höfen an das Stift St. Lambrecht abtritt.

„Im Laufe der Zeit unterlag der Name unseres Ortes verschiedenen Abwandlungen“, weiß Heißenberger. Die heutige Schreibweise „Stollhof“ entspricht dem Dialekt von „Stadl“.

