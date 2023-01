Neuer Arzt im Gemeindeamt Bad Erlach

Werbung

Nachdem Günther Jungmeister vor etwa einem Jahr seine Ordination als praktischer Arzt in seine Heimat Enzesfeld verlagert hat, wurde fleißig ein Nachfolger gesucht: Der 47-jährige Michael Kühnel, der bereits im „Kokon“ tätig war, ist seit 9. Jänner für die medizinische Versorgung der Bürger zuständig. „Ich bin seit 2011 als Arzt im Einsatz, war in Wien, im Burgenland, in Bad Erlach und auch im Ausland fürs Rote Kreuz unterwegs. Jetzt ist es an der Zeit, für mich und meine Frau endlich sesshaft zu werden, wir wohnen nur 15 Minuten entfernt.“

Michael Kühnels Ehefrau Birgit ist diplomierte Krankenschwester sowie Lebensberaterin und wird in der 290m² großen Ordination mit einer weiteren Assistentin mithelfen. Die Praxis umfasst zwei Ordinationsräume, ein Zimmer für Infusionslösungen und eines für EGK. Michael Kühnel freut sich, auf seinen Spezialbereich fokussieren zu können: „Ich bin spezialisiert auf Schmerzbehandlung, Geriatrie und Palliativmedizin, ich möchte aber jedem Bürger mit seinem Anliegen helfen können, vom Baby bis zum 100-Jährigen.“ Es steht außerdem im Raum, bald moderne Mittel, wie SMS-Service-Rezepte oder Telemedizin, einzusetzen. Die Zusage zur Stellenausübung erfolgte erst Anfang Dezember, somit mussten Freunde des Arztes kräftig mitanpacken: „Ohne die Unterstützung meiner Freunde und Kollegen von der Gemeinde hätten wir das in so kurzer Zeit nie hinbekommen“, schmunzelt Kühnel.

Die neue Praxis im Gemeindeamt anstelle der ehemaligen Post hat ab sofort am Montag, Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr, am Dienstag von 13 bis 18 Uhr sowie am Mittwoch von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Termine können unter 0664/5212528 vereinbart werden.

