Bad Erlach: Pläne für Bahnhof und Ortszentrum

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde über zwei größere Vorhaben diskutiert: Der Umbau des Bahnhofplatzes inklusive neuer Park&Ride-Anlage und die Vorstellung eines neuen Ortszentrums beim ehemaligen Kattinger Hof.

Folgende Neuerungen sollen am Bahnhof ab Mai erfolgen: Eine Park-and-Ride-Anlage mit Ökosteinen - wobei auf jedem zehnten Parkplatz ein Baum gepflanzt wird - soll nahe des jetzigen Bahnhofsvorplatz entstehen. Der Kreisverkehr wird vergrößert, eine Radabstellanlage wird mit Photovoltaik überdacht, das jetzige Wartehäuschen wandert auf den Bahnsteig und wird zum Teil auch überdacht, außerdem werden die Gleiskörper erneuert. „In den beiden Ferienmonaten wird es Schienenersatzverkehr geben, die Arbeiten sollen bis am 4. September, also zu Schulbeginn, finalisiert sein“, erklärt ÖVP-Bürgermeisterin Bärbel Stockinger. Für die Arbeiten am Bahnhofsvorplatz muss die Gemeinde 98.900 Euro in drei Teilen zurückzahlen, für die Park&Ride-Anlage 150.000 Euro in ebenfalls drei Teilen. Die Projektsumme in Zusammenarbeit mit ÖBB und Land beträgt insgesamt 6,2 Millionen Euro.

Auch auf die Frage eines neuen Ortszentrums möchte die Gemeinde bald eine Antwort finden. „Durch eine Online-Umfrage sollen alle Bürger ihre Wünsche bezüglich der Verwendung des alten Kattinger Hofes äußern, aber ebenso Gestaltungsmöglichkeiten für den Dorfring hinsichtlich Verkehrsberuhigung oder Überquerungshilfen einbringen“, verkündet Stockinger. 20.000 bis 25.000 Euro möchte die Gemeinde budgetieren, um Umfrage, Workshops und ein Pflichtenheft, an das sich die Bauträger dann halten müssen, aufzustellen.

