Kurt Polyak tritt aus ÖVP Bad Erlach aus und wird „freier Mandatar“

In der letzten Gemeinderatssitzung Ende Juni wurde zu Beginn verkündet, dass Kurt Polyak (ÖVP) gesundheitsbedingt nicht mehr als Geschäftsführender Gemeinderat fungiert und Franz Hauck (ÖVP) stattdessen sein Amt übernehmen wird.

Diese Entscheidung ließ parteiintern nun jedoch die Wogen hochgehen, bestätigte Kurt Polyak die Gerüchte, nicht mehr in der ÖVP-Fraktion zu sein: "Ich bin aus der ÖVP ausgetreten." ÖVP-Vizebürgermeister Harald Wrede führt die Rochade im Gemeindevorstand auf fehlende Anwesenheit zurück: "Kurt Polyak war bei mehreren Sitzungen nicht dabei und wir haben uns folglich entschlossen, Franz Hauck als Nachfolger zu bestimmen, weil er aktiver sein wird." ÖVP-Ortschefin Bärbel Stockinger wundert sich allerdings trotzdem über den Unmut von Polyak, der sich erst jetzt bemerkbar mache: "Wir haben das mit der ganzen Fraktion besprochen, er hat keinerlei Anstalten gezeigt, dass ihm das nicht passt. Wenn er jetzt beleidigt reagiert, bekräftigt das unsere Entscheidung." Konkret sei Polyak bei mehreren ÖVP-Montagssitzungen und der letzten Klausur nicht anwesend gewesen.

Gesundheitszustand als Ursache

Polyak will sich die Inaktivität nicht einfach nachsagen lassen und verweist auf gesundheitliche Hintergründe: „Ich hatte eine schwere Operation, ich war mehrere Wochen im Spital. Dabei hat sich außer dem Altbürgermeister niemand erkundigt, wie es mir geht.“ Deswegen habe er nicht an jeder Partei-Veranstaltung teilnehmen können, die ÖVP-Vorstandssitzung, die sein Aus in der Führungsriege besiegelte, sei für ihn unangemessen gewesen: „Ich hätte gerne davor ein Vier-Augen-Gespräch geführt. Als mir dann erklärt wurde, dass ich nur noch Gemeinderat bin, habe ich mich entschlossen, auszutreten, da ich mich nicht mehr mit der Partei identifizieren konnte.“

Ob Polyak weiterhin im Gemeinderat aktiv sein wird? Die Antwort lautet "ja". Der Ortspolitiker, der bereits seit 13 Jahren als Gemeinderatsmitglied tätig ist und unter Hans Rädler als Ortschef eine wichtige Rolle spielte, wird als "freier Mandatar" mitwirken. Wichtige Projekte, die Polyak maßgeblich realisierte, waren unter Anderem der neue Turnsaal der NMS oder die Restauration der Ortseinfahrt in Brunn. Damit ist er schon der zweite "wilde Abgeordnete" in Bad Erlach, bekanntlich nimmt auch Martin Fochler als fraktionsloser Mandatar neben seinen alten SPÖ-Kollegen Platz am runden Tisch.