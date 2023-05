Wasser, Verkehr & Nachbarschaft Themen bei Grätzel-Tour in Bad Erlach

Mehrere Wochen lang war ÖVP-Bürgermeisterin Bärbel Stockinger mit ihrem Team im Ort unterwegs, um bei „Grätzeltreffen“ Bürger um ihre Anliegen fragen und nach Antworten auf die erwähnten Probleme suchen.

"Die meisten Wünsche betrafen die unmittelbare Nachbarschaft, wie fehlende Parkbänke oder mehr Verkehrssicherheit an bestimmten Stellen. Außerdem erkundigten sich Bürger in Ziegelofen nach einer Lösung für das Hochwasserproblem am Leidingbach", schildert die Bürgermeisterin im Gespräch mit der NÖN.

Pro Treffen waren zirka 20 bis 30 Personen anwesend, das Wetter machte den Gemeindevertretern einen Strich durch die Rechnung: "Die Wetterlage war eigentlich durchwegs suboptimal für unsere Tour", sagt Stockinger. Trotzdem sei bereits fleißig an Lösungsansätzen getüftelt worden: Kleine Sicherheitslücken seien schon korrigiert worden, beim Leidingbach-Problem befinde sich die Gemeinde im Gespräch mit einer Firma, für komplizierte Verkehrsthematiken sei bei der BH um eine Verkehrsbeurteilung angesucht worden.

Einen weiteren Treffer landete das "Grätzeltreffen" bei Bürgern, die künftig miteinander Feste planen: "Wir übernehmen die Veranstaltungsmeldung und stellen je nach Wunsch und Bedarf Heurigengarnituren, Verlängerungskabel, Speisen, Getränke oder auch einen Kühlschrank zur Verfügung", erläutert Stockinger. Gibt es eine zweite Ausgabe der Grätzeltreffen im nächsten Jahr? "Ja, aber wenn, dann im Sommer", schmunzelt die Ortschefin.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.