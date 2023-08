Umwidmungen: Mehr Grünland für Wiener Neustadt

Gemäß dem Stadtentwicklungsplan und dem Gemeinderatsbeschluss, angeregt durch die Initiative „Freie Felder – Bodenschutz in Wiener Neustadt“, werden verschiedene Bereiche statt wie bislang als „Grünland Land- und Forstwirtschaft“ als „Grünland Freihalteflächen – langfristige Flächensicherung“ ausgewiesen.

Der Militärflugplatz (Flugplatz West) wird zum überwiegenden Teil in „Grünland Sportstätten“ bzw. im Bereich der Badener Straße in „Grünland Parkanlagen“ umgewidmet. Östlich des Wiener Neustädter Kanals werden mehr als 40 Grundstücke von „Grünland Gärtnerei“ in „Grünland Land- und Forstwirtschaft“ umgewidmet, um die Flächen für die landwirtschaftliche Produktion sicherzustellen. Im Bereich des Carl Szokoll-Parks zwischen Neunkirchner und Grazer Straße werden Teilbereiche von „Bauland“ in „Grünland Parkanlagen“ rückgewidmet. In der Anna Rieger-Gasse erfolgt eine Rückwidmung von „Bauland Sondergebiet Schule“ in „Grünland Parkanlagen“.

Weitere Rückwidmungen von „Bauland“ in „Grünland Parkanlagen“ erfolgen an der Ecke Leithamühlgasse/Leithakoloniestraße, in der Locatelligasse und in der Lichtenwörther Gasse. In der Willendorfer Gasse wird eine öffentliche Verkehrsfläche in „Grünland Grüngürtel mit der Funktionsfestlegung Straßenbegleitgrün“ umgewidmet.

Insgesamt werden 515 Hektar in Grünland umgewidmet, wovon der Löwenanteil davon auf den Militärflugplatz fällt. Die Beschlüsse sollen in der Gemeinderatssitzung im September gefällt werden.

„Die aktuellen Umwidmungen, die wir im Flächenwidmungsplan vornehmen, sind sicher einer der wichtigsten und größten Teile der Grün- und Freiraum-Strategie. Durch die Umwidmung des Flugplatzes West von Verkehrsfläche in Grünland, wird auch unsere offizielle Bodenbilanz richtiggestellt, da es sich beim Flugplatz um größtenteils unversiegelte Flächen, ja sogar um ein 'Natura 2000 Europaschutzgebiet', handelt“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtrat Franz Dinhobl (beide ÖVP).