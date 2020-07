Einstimmig beschloss der Gemeinderat bei der Sitzung am Montag (übrigens wieder in den Kasematten) den Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2019. Quer durch die Fraktionen wurde die Bildung neuer Rücklagen und die Reduktion der Schulden hervorgehoben – beides sei gerade in Hinblick auf die Einnahmen-Ausfälle, die aufgrund der Corona-Pandemie für das heurige Jahr zu erwarten sind, besonders wichtig gewesen.

ÖVP-Finanzstadtrat Christian Stocker meinte, dies wäre wohl vorerst „das letzte Ergebnis, das uns in dieser Dimension Freude machen wird.“ Er rechnet mit einem „Corona-Minus“ von 15 bis 20 Millionen Euro, wobei rund ein Drittel (wie berichtet) durch das Investitionspaket des Bundes abgefedert werden soll.

FPÖ-Stadtrat Michael Schnedlitz meinte, die Stadt habe sich beim Budget „von der Nussschale zum Wellenbrecher entwickelt, der auch den Corona-Sturm aushalten wird.“

SPÖ-Klubobmann Christian Hoffmann kündigte an, die SPÖ werde sich bei der Erstellung des nächsten Budgets „konstruktiv, und sozial fokussiert einbringen.“ Auch Grüne-Gemeinderat Andreas Löffler sprach von einem „durchaus positiven Abschluss.“ Einen Zwist gab es neuerlich darum, ob Besitzer der PlusCard auch am Wochenende billiger in die Aqua Nova kommen sollen. Rund 2.500 Personen in der Stadt erhalten mit der PlusCard Vergünstigungen. Die Grünen fordern, dass der Eintritt in die Aqua Nova für sie auch am Wochenende billiger sein sollte, „hier geht es nicht um wirtschaftliche Gesichtspunkte, sondern eine sozialpolitische Maßnahme“, meinte Grüne-Gemeinderat Michael Diller-Hnelozub. Der zuständige FPÖ-Stadtrat Schnedlitz begründete seine Ablehnung damit, dass die Aqua Nova überlastet werden würde, „am letzten Wochenende gab es ohnehin schon lange Warteschlangen.“ Mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ wurde der Antrag abgelehnt, die SPÖ enthielt sich.