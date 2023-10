Wiener Neustädter Militärflugplatz wird Grünland

Wiener NeustadtGrünland-Umwidmungen standen bei der letzten Gemeinderatssitzung auf dem Programm. So wurden unter anderem der Militärflugplatz und der Szokoll-Park (neben der Polizeidirektion) umgewidmet.

ÖVP-Infrastrukturstadtrat Franz Dinhobl: „Insgesamt werden 300 Hektar Grünland in den Flächenwidmungsplan eingetragen, 194 Grünland-Freihaltezonen, wo nicht gebaut werden darf.“ Vor allem durch die Umwidmung des Militärflugplatzes – er gilt laut Stadtregierung als versiegelte Fläche – soll die „Betonstatistik“ der Stadt entschärft werden.

Laut Grüne-Gemeinderat Michael Diller hätte eine Änderung der Flächenwidmung alleine noch keine Auswirkung auf die Statistik. „Hier wurde etwas suggeriert, was mit der Neudarstellung nicht verwirklicht wird“, so Diller in Richtung Stadtregierung. Anders sieht das ÖVP-Klubobmann Matthias Zauner: „Mit dieser Umwidmung wird einerseits sichergestellt, dass die Statistiken an die Realität angepasst werden müssen und andererseits eine Versiegelung auch in Zukunft ausgeschlossen ist. Die Kritik der Grünen ist daher nichts mehr eine kindliche Trotzreaktion, weil sie nur an der Kritik und nicht an Lösungen interessiert sind. Mit falschen Statistiken Politik zu machen ist reiner Populismus.“

Mehr Freude bei den Grünen gibt es über die Widmung des Szokoll-Parks auf Grünland. Denn der Park hätte noch unter der SPÖ-Regierung im Jahr 2012 verkauft bzw. mit einer Tiefgarage verbaut werden sollen. Seitdem hätten die Grünen mehrere Anträge auf Umwidmung gestellt, die aber auch unter der neuen Stadtregierung abgeblockt wurden: „Jetzt hat schlussendlich die Vernunft gesiegt, der einstimmige Beschluss im September verdient Lob und Anerkennung,“ betont Diller.